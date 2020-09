Typologie der SUV-Fahrer Wer hinter dem Steuer der großen Autos sitzt

Mittags auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes in Leipzig. Auf den ersten Blick lassen sich mindestens sieben SUV ausmachen. Ein schwarzes Modell von VW gehört einer älteren Dame. Sie packt gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum.

Nach Untersuchungen der Hochschule Niederrhein waren 2017 fast eine Million SUV in Deutschland auf Frauen gemeldet – also beinahe die Hälfte des damaligen SUV-Bestands. Inzwischen zählt das Kraftfahrtbundesamt insgesamt 3,7 Millionen SUV. In den meisten sitzen tatsächlich ältere Fahrer, wie unter anderem das Vergleichsportal Verivox herausgefunden hat.

Es hat dafür die Kfz-Versicherungen ausgewertet, die 2019 über das Portal abgeschlossen wurden. Sprecher Ralph Wefer sagt: "In jedem zweiten SUV, der bei Verivox versichert wird, ist der Fahrer zwischen 50 und 70 Jahre alt. Nur jeder dritte Erwachsene in Deutschland ist in dieser Altersgruppe." Unter den SUV-Fahrern und -Fahrerinnen seien ältere Menschen also deutlich überrepräsentiert.