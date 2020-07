Die heftigen Regenfälle lösten in der Region um Kumamoto und Kagoshima auf der Insel Kyushu Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Berichten zufolge wurden mehrere Brücken von den Wassermassen fortgerissen. Die Behörden riefen mehr als 200.000 Menschen auf, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.

Regierungschef Shinzo Abe ordnete an, 10.000 Soldaten für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in Bereitschaft zu setzen. Augenzeuge berichten, dass Bäume und ganze Teile von Häusern durch die Wassermassen weggerissen wurden. In einem Pflegeheim, das bis in die zweite Etage überflutet wurde, konnten 14 Menschen nur noch leblos gefunden werden. In der Regenzeit gibt es in Japan immer wieder Überschwemmungen und Erdrutsche.