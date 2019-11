Neue Niederschläge angekündigt

Am Donnerstag ging der Wasserstand zwar am Vormittag um gut einen halben Meter zurück. Am Freitag soll er aber wieder steigen. Im ganzen Norden Italiens, aber auch in anderen Landesteilen, werden für die nächsten Tage weiter heftige Niederschläge erwartet.

Streit um Flutschutz "Mose" entbrannt

Touristen waten in Gummistiefeln über den Markusplatz. Bildrechte: dpa Das Hochwasser löste einen heftige Streit über den mangelnden Flutschutz in der Unesco-Welterbestadt aus. Im Mittelpunkt steht das Milliarden-Projekt mit dem Namen "Mose" - kurz für "Modulo Sperimentale Elettromeccanico".



Es sollte eigentlich 2014 in Betrieb gehen. Dabei sollen riesige Barrieren an drei Eingängen zur Lagune hochgefahren werden und die Stadt schützen, sobald der Meeresspiegel eine kritische Marke überschreitet.

Mit den Arbeiten war vor mehr als 15 Jahren begonnen worden. Bislang kosteten sie knapp sechs Milliarden Euro. Ein Korruptionsskandal verzögerte das umstrittene Mammutwerk.

Zudem gibt es Kritik, dass ein Eingriff in das sensible Ökosystem der Lagune mehr schade als nutze. Kritiker befürchten zudem, dass das Wasser trotz der Wände weiter in die Stadt fließt, dann aber langsamer wieder abfließen kann.

Kritik an Kreuzfahrtschiffen