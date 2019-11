Beim dreistesten Kunstraub der DDR-Geschichte stehlen Diebe am 20. September 1977 zahlreiche Schmuckstücke in Dresden. Am helllichten Tag und während des regulären Besucherbetriebes brechen sie eine große Vitrine im Stadtmuseum auf. Darin befindet sich der sogenannte Sophienschatz, welcher die Schmuckstücke aus den Grabkammern der Sophienkirche umfasst, die 1963 zerstört wurde. Der Wert: etwa 2,5 Millionen Euro.