Ukraine Viele Tote bei Absturz von Militärflugzeug

Beim Absturz eines Militärflugzeugs vom Typ Antonow AN-26 sind im Osten der Ukraine mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Der Zivilschutz in Kiew meldete am Freitagabend 22 Todesopfer. In anderen Medienberichten war von mindestens 20 Toten die Rede. Die Agentur Interfax berief sich dabei auf das Innenministerium.