Rassismusdebatte in den USA "Uncle Ben's" heißt künftig "Ben's Original"

US-Lebensmittelhersteller reagieren auf die Rassismusdebatte in ihrem Land. Der Mars-Konzern will seinen "Uncle Ben's"-Reis umbennen und folgt damit dem Beispiel von Pepsi. In Deutschland gibt es ähnliche Entwicklungen.