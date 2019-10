In Spanien ist der Leichnam des ehemaligen Diktators Franco umgebettet worden. Der Sarg wurde aus dem Mausoleum "Tal der Gefallenen" mit einem Hubschrauber nach Madrid gebracht. Dort wurde Franco neben seiner Frau beigesetzt - auf einem Friedhof am Rande der Hauptstadt.



Die Umbettung war von der Regierung unter dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez beschlossen worden. 2018 wurde sie vom Parlament gebilligt, in konservativen Kreisen stieß sie auf heftige Kritik.