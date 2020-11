ARD-Themenwoche | #wieleben Wie zufrieden sind die Deutschen im Jahr 2020?

Wie zufrieden sind die Deutschen? Diese Frage beschäftigt Politik und Soziologie schon seit vielen Jahren. Damit reiht sich diese Umfrage in die Tradition der Zufriedenheitsforschung mit ein.

Daten aus solchen Erhebungen seien in der Regel sehr aussagekräftig, erklärt Martin Schröder, der sich in seinem Buch "Wann sind wir wirklich zufrieden" mit der Frage intensiv beschäftigt hat. Dennoch sollte man die Umfrage dieses Mal im Zusammenhang mit der Pandemie betrachten, sagt Schröder, da die Befragung in einer besonderen Situation stattgefunden habe – nämlich im Lockdown und während einer Pandemie.