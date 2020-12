Das hat auch Maria Radusch aus Plauen erfahren. 2018 ist ihre Tochter Emma mit 12 Jahren an den Folgen eines Gendefektes gestorben: "Also das haben wir schon deutlich gespürt, dass die Leute nicht wissen, was sie tun sollen in so einer Situation. Also klar ist: Man schreibt ne Karte, das scheint irgendwie jedem klar zu sein."