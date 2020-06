Fast nackt, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, dazu ein Speer in der linken Hand: So stand er da, Otto von Bismarck, inszeniert als großer Germane, auf einem Sockel vor dem Neuen Rathaus in Leipzig. 1915 war das, der Entwurf aus Gips wurde allerdings nie in Bronze gegossen. Nach zwei Wochen war die Statue wieder verschwunden. Würde sie heute noch stehen, wäre sie vielleicht auch Ziel von Protesten und Abriss-Aktionen. Denn Bismarck machte Deutschland schließlich erst zur Kolonialmacht.

Bisher keine Attacken auf Statuen in Deutschland

Doch Attacken auf solche Personendenkmäler, wie es sie in Großbritannien oder Belgien gab, blieben hierzulande bislang aus. Könnte das daran liegen, dass es einfach weniger davon gibt? Ulrike Wendland leitet die Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz. "Ich denke, dass Deutschland in der Tat etwas weniger koloniale Denkmale hat, weil die Kolonialzeit zwar vergleichsweise kurz war und es deshalb gar nicht so viele Denkmalsetzungen gegeben hat, und es wird sich nicht so über die gesamte Republik verbreitet haben wie in England oder Frankreich, die sich eben noch viel stärker als Kolonialmächte fühlten."

Allerdings lasse sich dieser Eindruck kaum in Zahlen festmachen, sagt Wendland. So gibt es in Deutschland laut einer groben Schätzung des Statistischen Bundesamtes mehr als eine Million Denkmäler. Wie viele es genau sind, ist unklar. Erst Recht, wie viele davon bestimmten Personen oder Epochen wie der Kolonialzeit gewidmet sind. Der Historiker Jürgen Zimmerer betont, dass es in Deutschland viele problematische Denkmäler aus unterschiedlichsten Zeiten gebe.

Nicht umsonst gebe es vielerorts Initiativen gegen solche Erinnerungsorte, etwa in Berlin, Leipzig oder Hamburg. "Wir haben vielleicht weniger Denkmäler, die eindeutig dem Kolonialismus zugeschrieben sind, wie vielleicht in Großbritannien oder in Frankreich. Wir haben halt Leute wie Bismarck oder Robert Koch, wo wir aber jetzt feststellen, dass die auch eine koloniale Dimension, eine dunkle koloniale Seite haben. Bismarck als der Reichskanzler, der Deutschland zum Kolonialreich machte und Robert Koch als jemand, der eben Medikamentenexperimente in Afrika an Patienten gegen deren Willen durchführte."

Viele Denkmäler nach dem Krieg verschwunden

Auch durch die beiden Weltkriege und mehrere Systemwechsel im letzten Jahrhundert seien viele Denkmäler verschwunden – entweder durch Kriegsschäden oder weil sie für die Metallproduktion eingeschmolzen wurden. Nach dem Krieg wiederum erbeuteten die Alliierten viele Statuen oder zerstörten sie, erklärt Zimmerer. "Bei Wechseln des politischen Systems oder bei Revolutionen, das hat man eben auch nach 1945, das hat man 1989. Das ist so, dass bei Umbrüchen eigentlich immer auch der öffentliche Raum gedächtnispolitisch neu geordnet wird."