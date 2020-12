Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe sieht das Comeback der Dose mit Sorge. "Bislang haben Discounter wie Aldi und Lidl Bier überwiegend in Einweg-Plastikflaschen angeboten und teilweise auch in Einweg-Glasflaschen. Das ist beim Verbraucher nicht angenommen worden. Die Deutschen wollen kein Bier aus Plastikflaschen trinken. Man hat in diesem Bereich sehr geringe Marktanteile und ist nun auf der Suche, wie man diese steigern könnte", erklärt er einen der Gründe für den Boom.

Die Palette an Getränken, die in Dosen abgefüllt werden, ist breit - allein schon unter Energydrinks.

Durch das geringere Gewicht wird beim Transport von Dosen weniger CO2 ausgestoßen als bei Flaschenware. Zudem können "bis zu 99 Prozent des Aluminiums recycled werden", erklärt Matthias Benz. Das sind Argumente, die auch Hersteller überzeugen. Die Firma Fairment produziert Kombucha in Bio-Qualität und das auch in Dosenabfüllung.

Zunächst sei man da durchaus skeptisch gewesen, räumt Paul Seehorst, der Gründer des Unternehmens, ein. Doch nach einiger Recherche habe er sich bewusst entschieden, Bio-Getränke auch in der Dose anzubieten. "Die Dose ist viel besser als ihr Ruf", so Seehorst. Doch einen Teil der Bio-Kundschaft habe er so verloren. "Leider hat die Dose immer noch so ein schlechtes Image", stellt der Kombucha-Hersteller fest.