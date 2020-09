30 Jahre nach der Wiedervereinigung Warum mehr Menschen aus dem Westen in den Osten ziehen

Einer davon begründet seinen Umzug von Niedersachsen nach Leipzig damit, dass er in eine Großstadt ziehen wollte und über Leipzig nur Gutes gehört habe. Ein anderer sei mit dem Plan nach Leipzig gekommen, am Deutschen Literarischen Institut zu studieren, was aber nicht geklappt habe: "Aber, als ich dann einmal hier war, hat mir die Stadt so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich mach das Beste daraus."