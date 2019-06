Etwa 585.000 Menschen weltweit sind im Jahr 2017 am Drogenmissbrauch und damit zusammenhängenden Krankheiten gestorben. Das teilte das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien mit.

Die am häufigsten genutzte Droge bleibt Cannabis. Schätzungsweise 188 Millionen Menschen greifen demnach zum Haschisch. Darüber hinaus habe die illegale Herstellung von Kokain 2017 mit fast 2.000 Tonnen ein Allzeit-Hoch erreicht. Fortschritte sehen die Drogenbehörden im Kampf gegen Designer-Drogen. Psychoaktive Substanzen spielten nicht die vor einiger Zeit befürchtete Rolle.

Fentanyl ist ein Schmerzmittel und macht stark abhängig. Bildrechte: dpa

Eine der tödlichsten Drogenkrisen erleben dem UN-Bericht zufolge die USA und Kanada.



In den USA starben mit 70.000 Menschen so viele wie nie zuvor an einer Überdosis Drogen, zwei Drittel davon wegen Missbrauch von Opioiden, meist synthetischen Drogen wie Fentanyl und ähnlichen Stoffe.