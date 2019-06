In der italienischen Lagunenstadt Venedig hat ein Kreuzfahrtschiff eine Anlegestelle gerammt und ist mit einem Touristenboot zusammengestoßen. Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen verletzt.



Die italienische Zeitung "Nuova Venezia" berichtet unter Berufung auf Augenzeugen, einige Passagiere des kleineren Schiffes seien aus Angst ins Wasser gesprungen. Auf einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff mit Sirenengeheul Richtung Anlegestelle fährt und Menschen an Land davonlaufen.



Die italienische Feuerwehr twitterte, die Lage sei unter Kontrolle. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

Nach der Kollision: Das kleine Ausflugsschiff neben dem 275 Meter langen Kreuzfahrtriesen "MSC Opera". Bildrechte: Vigili del Fuoco/dpa