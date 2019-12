Das "Unicef-Foto des Jahres 2019" zeigt die damals 13-jährige Wenie und andere Kinder in einem Meer aus Müll im Hafen von Manila auf den Philippinen. Es erzähle vom mutigen Überlebenskampf von Kindern angesichts gleich dreier Tragödien unserer Zeit: Armut, Umweltverschmutzung und Kinderarbeit, erklärte Unicef Deutschland am Donnerstag zur Preisverleihung in Berlin.