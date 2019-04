Armin Willingmann ist ein Mann der ruhigen, überlegten Worte. Doch die Exzellenzstrategie des Bundes, die Spitzenunis in Deutschland unterstützen soll, treibt den Wissenschaftsminister von Sachsen-Anhalt um. Der SPD-Mann macht sich Sorgen über das Motto: Wer hat, dem wird gegeben.

Das gilt natürlich auch für Einrichtungen in Westdeutschland, die über eine sehr viel längere Forschungstradition verfügen und die insoweit auf eine gewachsene Struktur aufbauen.

Zudem bekämen westdeutsche Hochschulen auch eine deutlich stärkere Grundfinanzierung im Wissenschaftsbetrieb. In diesem Bereich habe der " Osten ganz generell einen Nachteil". Und so entstehe eine Schere zwischen den Unis. Bis auf Dresden konnte sich keine ostdeutsche Uni für die Auswahl zur Exzellenzuni qualifizieren. Nicht Leipzig, nicht Jena, nicht Halle, nicht Magdeburg.

Den Direktor des Instituts für Hochschulforschung an der Uni Halle wundert das nicht. Peer Pasternack hält es für unrealistisch, dass ostdeutsche Hochschulen vom momentanen Niveau direkt an die Spitze springen. In der Exzellenzinitiative werde aber genau das gefordert.