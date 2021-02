Bevorzugung Bekannter Unregelmäßigkeiten bei Corona-Schutzimpfungen in Thüringen

Millionen Menschen wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen, doch noch fehlt es bundesweit an allen Ecken und Enden an Impfdosen. Zuletzt häuften sich die Fälle, in denen Menschen Impfungen erhalten haben sollen, die nicht priorisiert waren, während Alte, chronisch Kranke und medizinisches Personal sich vergeblich um Impftermine bemühten. Auch in Thüringen ist es zu so einem Fall gekommen.