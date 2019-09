Gründler schaut sich dann die Strukturen in Unternehmen genauer an: "Arbeitsüberlastung kann man feststellen, indem man sich die Anforderungsprofile und Stellenbeschreibungen anguckt, welche Arbeiten sind da aufgeführt. Macht er nur die? Macht er mehr? Gibt es Möglichkeiten, Sachen umzuorganisieren? Gibt's überhaupt ein Gespräch mit dem Mitarbeiter, dass er sich dazu äußern kann?"

Verändertes Bewusstsein

Stress, Überlastung, Burn-out – das seien mittlerweile die größten Gesundheitsrisiken in Unternehmen, auch in Mitteldeutschland, sagt Torsten Gründler. Das wissen auch die Arbeitsagenturen. Sie empfehlen den Unternehmen immer dringlicher, regelmäßig zu überprüfen, unter welchen Bedingungen Angestellte arbeiten. Bei immer mehr Betrieben komme das an, sagt Petra Bratzke von der Arbeitsagentur Halle.

Bratzke ist Chefin der Arbeitsagentur in Halle. Bildrechte: dpa "Ich glaube, dass es zunehmend ins Bewusstsein der Personalleiter, der Firmenchefs – auch von öffentlichen Einrichtungen – gelangt ist, dass man die Mitarbeiter, die man hat, auch gesund erhalten muss. Und wenn jemand längere Zeit ausfällt und krank wird, dann ist das für ein Unternehmen schon auch ein Verlust." In einer Umfrage der Krankenkasse DAK gaben kürzlich 23 Prozent der Befragten an, sie hätten sich schon mal wegen psychischer Belastung krankschreiben lassen. Die Anzahl der Fälle hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Betroffen sind vor allem Menschen, die im Dienstleistungsbereich arbeiten.

Was tun gegen Burn-out?

Strategien gegen Burn-out gebe es viele, sagt Susanne Wagner von der AOK Plus Sachsen und Thüringen. Unternehmen schickten ihre Mitarbeiter zu medizinischen Checks, Sport und Vorsorgeuntersuchungen oder in Anti-Stress-Seminare. Einige führten regelmäßig Befragungen in der Belegschaft durch. Andere wiederum schickten ihre Führungskräfte zu Weiterbildungen, damit sie eventuellen Frust am Arbeitsplatz schneller erkennen.