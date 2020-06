Seit Juni kann das Unternehmen "Heima Menü" wieder in verschiedenen Betriebskantinen Gäste vor Ort mit Essen versorgen. Dieser Wirtschaftszweig war bei der Dessauer Firma für Systemgastronomie durch den Lockdown fast drei Monate zum Erliegen gekommen. Simone Metzner ist Mitarbeiterin bei "Heima Menü" und war nach langer Zeit in Kurzarbeit Anfang Juni das erste Mal wieder für die Firma im Einsatz.

(Auch) Hinter Simone Metzler liegen mehrere Monate Kurzarbeit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Jetzt bin ich wieder froh, dass ich wieder mal hier sein darf", sagt sie "exakt". Es werde aber sowohl für das Unternehmen als auch für die Kundschaft eine Herausforderung sein mit der „neuen Normalität“ umzugehen. "In jedem steckt noch der Respekt und die Angst wie es eben weiter geht", so Simone Metzler. Dass die Kantinen wieder öffnen, ist für Mirko Kirschner und seine 80 Mitarbeiter aber ein Lichtblick.

Viel weniger Gäste in den Betriebskantinen

Vor den Beschränkungen kamen 400 Personen am Tag allein in eine der Kantinen zum Essen. Doch nun sind es viel weniger. Die Menschen müssten sich erst wieder daran gewöhnen, hofft Chef Mirko Kirschner. "Wir haben heute gemerkt, dass ganz viele Kunden in der Vorbestellung Essen zum Mitnehmen bestellt haben und überhaupt nicht die Chance nutzen möchten, hier zu sitzen", erklärt er.

Mirko Kirschner, Geschäftsführer von "Heima Menü" Bildrechte: MDR/Exakt Der Umsatz, der nun in den Kantinen gemacht werde, betrage nur zehn Prozent zu dem im Vergleich zu vor der Coronakrise. "Es ist deutlich zu erkennen im Moment, dass es nicht von 0 auf 100 zurückging, so wie es damals von 100 auf 0 fiel", resümiert der Kantinenbetreiber. Für den Großküchenchef gelte nun "Ärmel hochkrempeln und weitermachen".

Kredit würde Unternehmen in der Zukunft weiter belasten

Um den Kantinenbetrieb wieder zu beleben, müssen die Ausgaben steigen, sagt Mirko Kirschner im Gespräch mit "exakt". Einen Kredit wolle er aber nicht beantragen. Bei Banken habe er sich informiert, sich dann aber dagegen entschieden.

Der Kantinenbetrieb läuft wieder, auf kleiner Flamme. Bildrechte: MDR/Exakt "Es ist gar nicht so einfach, wie es von Politik verkündet und angekündigt wurde", erklärt der Chef des Dessauer Unternehmens. Denn ein Kredit, der zurückgezahlt werden müsse, sei auch eine Hürde für die Zukunft. So versuche er nun, soweit möglich "aus der eigenen Struktur des Unternehmens" heraus die nötigen Kräfte für den Neustart zu mobilisieren.

Neue Herausforderungen auch bei der Schulspeisung

Sieben Jahre lang hatte das Dessauer Unternehmen auch die Schulspeisung in der Grundschule Loburg durchgeführt, bis zum Lockdown. Aber auch hier stehen die Zeichen auf Neustart. Doch die Kinder dürfen aufgrund der Coronaregeln nicht gemeinsam in der Schulmensa Mittagessen gehen. Deswegen wurden zunächst nur verpackte Mahlzeiten bestellt. Wie es weitergeht, wird die Zeit zeigen. „Wir sind im Moment sehr individuell im Umgang mit unseren einzelnen Kunden, weil jeder ein anderes Hygienekonzept hat, jeder mit der Situation anders umgeht“, schildert der Chef von "Heima Menü" "exakt" seine derzeitige Geschäftslage. Als Dienstleister bliebe ihm da auch gar keine andere Möglichkeit.

Mitte März kam das Unternehmen fast zum Stillstand

Bereits im März hatte "exakt" vmit der Kamera begleitet, wie die Firma den Beginn der Corona Krise erlebte. Aufgrund der Corona Verordnungen waren da gerade die drei wichtigsten Säulen des Unternehmens mit einem Schlag eingebrochen. Catering und Schulversorgung mussten komplett eingestellt werden, die Betriebskantinen durften keine Gäste mehr empfangen. Was noch möglich war, war die Auslieferung von bestelltem Essen. "Das ist in der Tat das einzige, was im Moment aus der Produktion geblieben ist", erklärte der Geschäftsführer "exakt".

Firmensitz von "Heima Menü" in Dessau Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ein Drittel der Belegschaft musste damals in Kurzarbeit gehen. "Wir können nicht für alle 80 Mitarbeiter die Löhne so weiter zahlen, wie es ist", so Mirko Kirschner. Schon damals ahnte er, dass die Krise länger als bis Ostern dauern würde.

Es folgte die strikte Trennung der Arbeitsbereiche, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Mitarbeiterin Birgit Schröder war zuvor sowohl in der Küche als auch im Außendienst. Nach der Änderung war sie dann ausschließlich mit der Lieferung der Mahlzeiten beschäftigt. Arbeitsabläufe mussten neu organisiert werden - und wurden auch oft aufwändiger für die Mitarbeiter. "Die geringere Zahl muss trotzdem alles schaffen", erklärte Birgit Schröder Ende März "exakt". "Die sind fertig da drin. Auch wir hier draußen machen uns Gedanken: Wie geht es weiter, was kommt?", gab sie einen Einblick in die Ängste der Beschäftigten. Die größte Sorge für alle war, "dass die Küche nicht zugemacht werden muss".