Die Realität aber, das berichten viele Eltern, sieht anders aus. Da müssen neue Themen für den Sachkundeunterricht in Eigenregie erarbeitet, müssen Referate vorbereitet und Plakate gestaltet werden. So wie bei Bela, einem zehn Jahre alten Grundschüler: "Also bei uns ist es so, dass wir jeden Tag ein Diktat schreiben. Da wurde gesagt: 50 bis 80 Wörter und jeden Tag was vorlesen. Und dann kriegen wir noch Extraaufgaben von Montag bis Freitag – Arbeitsheft, Arbeitsblätter oder halt etwas aus dem Buch zum Abschreiben."