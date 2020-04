Sachsen-Anhalt Corona-Krise offenbart Gesetzeslücke bei Volksabstimmungen

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt läuft ein Volksbegehren für mehr Lehrer. Dazu soll per Gesetz festgelegt werden, dass sich die Zahl der Lehrer an der Zahl der Schüler orientiert. Nötig sind fast 165.000 Unterschriften. Aber wo sollen die herkommen? Kontaktverbot und Abstandsgebot machen das Sammeln von Unterschriften in Zeiten von Corona fast unmöglich.

von Anne-Marie Kriegel, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt MDR AKTUELL