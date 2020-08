Über Teile Sachsens und Thüringens sowie Niedersachsens und Bayerns sind am Montagnachmittag teils heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel hinweggezogen. In Mitteldeutschland traf es den Osten Thüringens und einige Gebiete Südwest- und Mittelsachsens besonders heftig.

Bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter

Im Saale-Orla-Kreis spülte der Starkregen Stroh und Schlick auf eine Bundesstraße. Bildrechte: MDR/News5/Fricke In den Ostthüringer Landkreisen Greiz, Saale-Holzland, Altenburger Land sowie in der Stadt Gera gingen vielerorts 20 bis 25 Liter Regen auf den Quadratmeter nieder. Auch Hagel wurde gemeldet. Polizei und Rettungskräfte mussten zu etlichen Einsätzen wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen ausrücken. Die Landeseinsatzzentrale der Polizei sprach von mehreren Unfällen auf den Thüringer Autobahnen infolge der Unwetter. Mehrere Straßen waren durch entwurzelte Bäume blockiert. Heftige Regengüsse lösten örtliche Überflutungen aus, so in Gera und in mehreren Orten zwischen Saalfeld und Triptis.

In Limbach-Oberfrohna in Südwestsachsen wurden zwei Tiefgaragen und ein Einkaufsmarkt überschwemmt. Im mittelsächsischen Nossen ergoss sich eine Schlamm- und Gerölllawine auf eine Bahnstrecke. Mehrere Bäche traten über die Ufer.

Kleiner Tornado in Niedersachsen

Schlamm und Geröll auf einer Bahnstrecke bei Nossen. Bildrechte: Bernd März In Stadtoldendorf im niedersächsischen Landkreis Holzminden hatte es sogar einen kleinen Tornado gegeben. "Es war ein schwacher Tornado", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Nach einer Video-Analyse ging der Meteorologe davon aus, dass der Tornado sogar "Bodenkontakt" hatte. In der Regel ziehe ein so schwacher Tornado aber nur entwurzelte Bäume oder abgebrochene Äste nach sich, so der DWD-Experte. Der Polizei waren zunächst keine Schäden bekannt.

Zwei Kliniken überschwemmt