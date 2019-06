Mitteldeutschland droht den dritten Tag in Folge das volle Unwetter-Programm. Wie MDR-Meteorologe Thomas Globig am frühen Mittwochnachmittag sagte, ist die "energieüberladene Luft" immer noch da. Sie habe dafür gesorgt, dass sich im Bereich Weimar-Vogtland eine Gewitterlinie aufgebaut hat, die sich nach Nordosten ausbreitet. Für Ost-Thüringen, das östliche Sachsen-Anhalt und fast ganz Sachsen bestehe die Gefahr heftiger Gewitter mit Starkregen, Hagel sowie Sturm- und möglicherweise auch Orkanböen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für Teile West-Sachsens, Ost-Thüringens sowie den Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt amtliche Unwetterwarnungen vor schwerem Gewitter heraus. Es seien verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume könnten entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich.