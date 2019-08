Wie die Deutsche Bahn mitteilte, schlug im baden-württembergischen Walldorf ein Blitz in ein Stellwerk ein. Daraufhin fiel zwischen den Hauptbahnhöfen Mannheim und Frankfurt der Zugverkehr aus. Vor allem in Hessen wurde der Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt. Auf den Strecken zwischen Darmstadt und Frankfurt sowie zwischen Hanau und Aschaffenburg in Bayern wurden Oberleitungen beschädigt. Auf mehreren Strecken lagen umgestürzte Bäume auf den Gleisen.

Wegen heftiger Gewitter musste die Abfertigung auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens vorübergehend eingestellt werden, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Außerdem wurden bis zum Sonntagabend 26 Flüge annulliert. Die meisten davon waren Inlandsflüge. Fünf weitere Flüge wurden umgeleitet. Die Gewitter zogen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD am Abend von der Pfalz und Südhessen in Richtung Südosten.

Starkregen und Sturm sorgten auch in Mitteldeutschland für Probleme. In Thüringen wurden einige Straßen laut Polizei von umgestürzten Bäume blockiert, darunter bei Schleusingen und Oberstadt im Kreis Hildburghausen und im Stadtgebiet von Meiningen. In Sachsen musste das Highfield Festival am Störmthaler See bei Großpösna im Landkreis Leipzig wegen Starkregens und Wind kurzzeitig unterbrochen werden.