Französische Medien berichteten von Verletzten. Viele Straßen waren gesperrt, zwischen Nizza und der Hafenstadt Toulon fuhren zeitweilig keine Züge mehr. Nach Medienberichten wurde ein Toter in einem Auto gefunden. Rund 4.500 Haushalte sind in der Region von der Stromversorgung abgeschnitten.

Auch Venedig war, wie bereits in den vergangenen Tagen, von Hochwasser betroffen. Bildrechte: dpa

Auch in den italienischen Regionen Ligurien und Piemont kam es zu Überschwemmungen. Erdrutsche machten viele Straßen unpassierbar. Hunderte Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Flüsse drohen über die Ufer zu steigen.



Auch in Venedig stieg das Wasser wieder an und stand am Vormittag erneut 1,30 Meter über dem normalen Meeresspiegel. In der Lagunenstadt hatte am 12. November ein Hochwasser von 1,87 Metern schwere Schäden angerichtet.