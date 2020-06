Die für das Wochenende angekündigten Unwetter sind zumindest in Thüringen bislang glimpflich ausgegangen. Am stärksten traf es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis zum Nachmittag die Region Greiz, wo innerhalb einer Stunde schätzungsweise etwa 25 Liter Regen pro Quadratmeter niedergingen. Vereinzelt habe es auch kleinkörnigen Hagel gegeben. Am Nachmittag wurden die Unwetterwarnungen für Thüringen aufgehoben.