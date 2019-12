In mehreren Ländern Europas haben am Sonnabend erneut schwere Unwetter gewütet. Betroffen sind vor allem Spanien, Frankreich, Italien und Großbritannien. Die spanischen Behörden meldeten zwei Todesopfer. Im Nordwesten des Landes erreichten Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern. In Italien starb ein Autofahrer, der laut einem Medienbericht mit seinem Fahrzeug auf eine überflutete, für den Verkehr gesperrte Straße gefahren war.