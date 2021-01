"Corona-Diktatur" und "Rückführungspatenschaften" sind die Unwörter des Jahres 2020. Das teilte die Jury aus Sprachwissenschaftlern und Publizisten am Dienstag in Darmstadt mit. Damit wurden zum ersten Mal zwei Unwörter des Jahres gekürt, üblicherweise vergibt das Expertengremium den Negativtitel lediglich an einen Begriff.

Der Begriff "Corona-Diktatur" werde seit Beginn des öffentlichen Diskurses um den politischen Umgang mit der Pandemie von der "Querdenker"-Bewegung und insbesondere von deren rechtsextremen Propagandisten gebraucht, um regierungspolitische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu diskreditieren, teilte die Jury mit. "Dass der Ausdruck auf Demonstrationen verwendet wird, die – anders als in autoritären Systemen! – ausdrücklich erlaubt sind, stellt schon in sich einen Widerspruch dar", heißt es in der Mitteilung. Zudem verharmlose der Ausdruck tatsächliche Diktaturen und verhöhnt die Menschen, die sich dort gegen die Diktatoren wenden und dafür Haft und Folter bis hin zum Tod in Kauf nehmen oder fliehen müssen.