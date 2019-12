Hänels Anwalt hatte zuvor in seinem Plädoyer gefordert, das Verfahren auszusetzen und eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes einzuholen. Er und seine Mandantin halten Paragraf 219a auch in seiner novellierten für verfassungswidrig. Die neue Rechtslage verlangt, dass der Berufungsprozess neu aufgerollt werden muss.



Auch die Gießener Richter äußerten Zweifel, ob das Werbeverbot verfassungsmäßig ist. Der reformierte Paragraf 219a, der dem Urteil zugrunde liegt, ist nach Ansicht der Vorsitzenden Richterin Regine Enders-Kunze strafrechtlich in keinerlei Hinsicht gelungen.



Die Ärztin will auch nach diesem Urteil Revision einlegen.