Nach tagelangen Einsätzen beim G7-Gipfel in Schloss Elmau 2015 muss der Bund den beteiligten Bundespolizisten noch zahlreiche Überstunden nachvergüten. Das hat das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden .

Geklagt hatten sechs Polizisten aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Die Vorsitzende Richterin erklärte, auch wenn in Dienstplänen und Befehlen die Einsatz-, Bereitschafts- und Ruhezeiten festgelegt gewesen seien, habe die Realität vor Ort anders ausgesehen. "Die Ruhezeit war keine autonom zu gestaltende Freizeit für die Beamten", erklärte die Richterin.

Das Oberverwaltungsgericht kassierte mit seiner Entscheidung mehrere Urteile aus der ersten Instanz am Kölner Verwaltungsgericht und übte scharfe Kritik an den Richter-Kollegen. Die Vorsitzende Richterin in Münster sagte: "Für uns war die Entscheidung eindeutig."