Im Bundestag sei das Thema längst angekommen, sagt Kathrin Helling-Plahr, Abgeordnete der FDP-Fraktion und Mitglied im Ausschuss für Recht und für Gesundheit: "Also, ich glaube nicht, dass man von Stillstand sprechen kann, sondern wir sind schon in engem Austausch, sehr regelmäßig."

Am Ende müsse man sehen, ob man in allen Detailfragen übereinkommt und einen gemeinsamen Gesetzesentwurf auf den Weg bringt, erklärt Helling-Plahr. "Sollte das scheitern, würde ich für meine Fraktion noch in dieser Wahlperiode einen Gesetzesentwurf einbringen."