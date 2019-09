Tierhalter, die ihren Hund bei großer Hitze in einem Fahrzeug zurücklassen, müssen im Fall eines Rettungseinsatzes die Kosten übernehmen. Eine entsprechende Entscheidung hatte das Landgericht Fürth bereits in einem früheren Urteil getroffen, nun zog die Klägerin ihre Berufung dagegen zurück. Das teilte das Oberlandesgericht Nürnberg am Montag mit, bei dem der Fall nun lag.