Ein Berufungsgericht in der ungarischen Stadt Szeged hat vier Männer wegen des Todes von 71 Flüchtlingen in einem Kühllaster zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit erhöhte das Gericht die Strafen sogar noch – in der Vorinstanz waren die Angeklagten zu jeweils 25 Jahren Zuchthaus verurteilt worden.