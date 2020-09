Mehrere sogenannte Pop-up-Radwege in Berlin müssen wieder zurückgebaut werden. Das hat das Verwaltungsgericht der Stadt in einem Eilantrag entschieden.

Geklagt hatte der Berliner AfD-Abgeordnete und Verkehrspolitiker Frank Scholtysek, nachdem zuvor in den Stadtteilen Kreuzberg, Friedrichshain, Schöneberg und Charlottenburg solche Radwege angelegt worden waren. Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts am Montag sprach er von einem "Sieg der individuellen Mobilität gegen den Autohass".

In den vergangenen Wochen waren auch in vielen anderen deutschen Städten improvisierte Radwege auf Straßen entstanden, um Radfahrern mehr Platz zu geben. Welche Auswirkungen die Berliner Entscheidung in diesen Fällen hat, ist noch unklar.