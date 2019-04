In der zweistündigen mündlichen Verhandlung betonte Böhmermanns Anwalt Reiner Geulen, sein Mandant werde bis heute persönlich bedroht. Geulen sprach von einer "kriminellen Truppe mit Unterstützung eines Staates". Die Äußerung der Kanzlerin sei weiter im Internet abrufbar, sie müsse gelöscht werden. Weder Merkel noch Böhmermann waren selbst im Gericht, sie ließen sich vertreten.

Scharfzüngiger Moderator und Entertainer: Jan Böhmermann. Bildrechte: IMAGO

Der 38-jährige Fernsehmoderator wollte Merkel verbieten lassen, ihre Kritik an seinem umstrittenen Gedicht gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu wiederholen. Die Kanzlerin hatte vor rund drei Jahren gesagt, die Verse seien "bewusst verletzend". Wenig später hatte sie diese Äußerung aber als Fehler bezeichnet.



Anwälte des Kanzleramts verwiesen auf eine schon vor dem Prozess beim Gericht abgegebene Erklärung, dass die umstrittene Äußerung nicht wiederholt werde. Es habe auch niemand in die Kunstfreiheit eingegriffen, betonten sie in der Verhandlung.