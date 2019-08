Epstein soll zwischen 2002 und 2005 Dutzende teils minderjähriger Mädchen in seinen Häusern in New York und Florida sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Außerdem soll er die Mädchen dazu verleitet haben, weitere Mädchen heranzuschaffen. Die Ermittler fanden nach eigenen Angaben in Epsteins Anwesen in Manhattan Hunderte Nacktbilder.