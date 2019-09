In den USA ist die Zahl der Toten durch E-Zigaretten auf acht gestiegen. Die zuständige Gesundheitsbehörde bestätigte einen Todesfall im Bundesstaat Missouri. Es habe sich um einen Mann in seinen 40ern gehandelt.

Mehrere hundert weitere Menschen sind nach dem Gebrauch von E-Zigaretten erkrankt. Wie die Epidemiologen Yulin Hswen und John Brownstein vom Boston Children's Hospital im "New England Journal of Medicine" schreiben, sind in diesem Zusammenhang bislang in den USA und auf den Jungferninseln mehr als 900 Fälle von schweren Lungenerkrankungen aufgetreten. Knapp 500 davon seien bestätigt, bei den übrigen handele es sich um Verdachtsfälle.