Die Pandemie könne derzeit nur eingedämmt werden, wenn die Menschen in der Öffentlichkeit konsequent Masken trügen und auf ihren Sicherheitsabstand achteten. Wenn sich die Menschen nicht daran halten würden, "werden wir weiter große Probleme haben", warnte Fauci.

Lockerungen werden zurückgenommen

Anthony Fauci warnte vor noch mehr Neuinfektionen. Bildrechte: imago images/ZUMA Wire Nachdem es bereits Ende März und Anfang April vor allem in New York zu vielen Neuinfektionen gekommen war, hatte sich die Lage in den USA zunächst etwas entspannt. Doch inzwischen melden mehr als die Hälfte der Bundesstaaten einen raschen Anstieg, einige sogar Rekordzahlen. Betroffen sind vor allem Regionen im Süden und Westen des Landes. Mittlerweile wird zwar auch mehr getestet, allerdings verzeichnen viele Städte mehr Einlieferungen in Krankenhäuser.

In Texas, Florida, Kalifornien und Arizona versuchen die lokalen Regierungen, der Entwicklung entgegenzusteuern, und pausierten die phasenweise Lockerung von Corona-Auflagen oder machten sie rückgängig. In Südkalifornien sollen am kommenden Feiertagswochenende im Bezirk Los Angeles die Strände geschlossen bleiben, ebenso in Teilen Floridas.

Wahlkampf trotz Corona

Kritiker machen US-Präsident Donald Trump für die verheerenden Auswirkungen der Pandemie mitverantwortlich. Der Republikaner hatte die Gefahr durch das Virus lange Zeit kleingeredet – und drängte dann auf eine rasche Lockerung der Corona-Beschränkungen, um im Wahljahr 2020 die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.