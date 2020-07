Coronavirus USA ordern Impfstoff bei deutscher Firma

Die USA haben sich bis zu 600 Millionen Dosen eines möglichen Corona-Impfstoffs gesichert, der derzeit auch in einer deutschen Firma entwickelt wird. US-Präsident Trump empfiehlt angesichts der Pandemie in seinem Land nun auch einen Mund-Nase-Schutz. In Österreich wurde ein Teil der Corona-Regeln als gesetzwidrig erklärt. Zugleich wurde eine Frau wegen Verstoßes gegen die Quarantäne zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.