Französischer Ex-Präsident Valéry Giscard d'Estaing ist tot

Als Staatschef galt Giscard d'Estaing als Reformer in Frankreich: Er veranlasste die Absenkung des Wahlalters auf 18, liberalisierte die Abtreibung und das Scheidungsrecht. In der Außen- und Europapolitik vertraute er auf seinen deutschen Partner Schmidt: Gemeinsam mit dem SPD-Politiker konzipierte der Franzose das Europäische Währungssystem EWS, das 1979 in Kraft trat.

Eine besondere Verbindung zu Deutschland hatte Giscard d'Estaing von Geburt an: Er kam am 2. Februar 1926 in Koblenz zur Welt - die Stadt am Rhein stand damals unter französischer Verwaltung. Mit nur 29 Jahren wurde er Abgeordneter und mit 36 Jahren Frankreichs jüngster Wirtschafts- und Finanzminister.