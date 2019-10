Der mysteriöse Fall war am Sonntag (13.10.) ins Rollen gekommen, als eine der sechs in dem Bauernhaus lebenden Personen in einem Gasthaus des Dorfs in der Provinz Drenthe um Hilfe bat. Bei der Durchsuchung des Gehöfts fand die Polizei in einem "kleinen, abgeschlossenen Raum" den Vater und seine vermeintlichen Kinder. Der österreichische Mieter , der als Josef B. identifiziert wurde, wurde am Donnerstag (17.10.) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er hatte den Bauernhof gepachtet, dort wohl aber selbst nicht gelebt. Er soll zwei Wochen in Untersuchungshaft bleiben.

Die Polizei sichert die Zufahrt zum abgelegenen Bauernhof in Ruinerwold. (Archiv) Bildrechte: dpa