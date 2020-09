Das Stauseebad Cossebaude ist geschlossen. Nur ein paar Surfer der Surfschule nebenan nutzen das schöne Wetter noch für eine Runde auf dem Wasser. Allen anderen Besuchern bleibt nur ein Blick durch den Zaun. Denn der See gehört zum Betriebsgelände des Pumpspeicherwerkes, welches der Betreiber Vattenfall nun abschalten will. Für die Cossebaudenerinnen Beate Handschack und Ingrid Hoffmann eine traurige Geschichte: "Der Stausee ist für Cossebaude wie der Zwinger für Dresden. Wenn hier das Bad voll ist, wenn ein richtiger heißer Sommertag ist, dann sind hier bis zu 5.000 Leute in dem Bad. Die Wasserqualität ist immer sehr gut." Den beiden Frauen sei wichtig, dass das Bad erhalten bleibe.

Deshalb haben die beiden eine Petition gestartet. Knapp zehntausend Unterschriften sind für den Erhalt des Stausees zusammengekommen. Das Problem: Vattenfall will das 90 Jahre alte Pumpspeicherwerk vom Netz nehmen. Wenn das passiert, sinkt der Wasserpegel. Denn der See ist nicht zu 100 Prozent dicht. Über Pumpen muss Grundwasser zugeführt werden. Und diese würden aus Kostengründen ebenfalls abgeschaltet, sagt Thomas Beyer, Betriebsleiter bei Vattenfall.



Die Anlagen entsprächen weitgehend dem Stand von vor 90 Jahren. Der Wirkungsgrad sei tatsächlich nicht mehr so effektiv, dass man die Anlage wirtschaftlich betreiben könne, erklärt Beyer: "Wir haben geprüft, diese Anlage wieder so herzustellen, dass sie den heutigen Ansprüchen genügen würde. Das Ergebnis war, dass wir einen deutlichen dreistelligen Millionenbetrag investieren müssten."