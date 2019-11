In der Touristenmetropole Venedig ist es zu schweren Überschwemmungen gekommen. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete den Tod von zwei Menschen auf der südlich der Stadt gelegenen Insel Pellestrina. Einer sei von einem elektrischen Schlag getroffen worden, als er versuchte, die Entwässerungspumpe in seinem überfluteten Haus wieder in Gang zu setzen. Bei einem weiteren Mann, der leblos in seinem Haus gefunden wurde, sei die Todesursache noch unklar.