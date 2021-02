Entscheidend ist das Hygienekonzept: Also Lüften und Abstand halten. Auch ohne Impfungen und Tests sind Veranstaltungen so möglich. Aber nur bei geringen Auslastungen. Das hat der Hallesche Infektiologe Stefan Moritz vergangenes Jahr mit der Restart19-Studie herausgefunden. Der Popmusiker Tim Bendzko spielte dafür drei Konzerte in Leipzig – bei unterschiedlicher Auslastung. Da lag ein Impfstoff noch in weiter Ferne.