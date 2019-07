Deshalb steht in vielen Schulordnungen, dass verbale Beurteilungen, gerade in den letzten Klassenstufen, motivierend oder positiv sein sollen, erklärt Düll. Er sagt: "Man muss schon auch sehen, dass das Verhalten und die Mitarbeit in der Schule nicht unbedingt repräsentativ ist für das, was später in der Lehre und am Arbeitsplatz gezeigt wird. Schule ist schon noch eine andere Welt, sage ich mal, als die Lehrstelle. Und insofern ist es, glaube ich, auch ganz vernünftig, dem Arbeitsgeber das nicht so deutlich hinzuschreiben."