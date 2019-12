Gerade auf dem Land fehlen Lehrer: was tun?

Gerade auf dem Land fehlen Lehrer: was tun?

Lehrermangel Können verbeamtete Lehrer zwangsversetzt werden?

Überall fehlen Lehrerinnen und Lehrer. In Sachsen werden sie seit 2019 deshalb verbeamtet. Seitdem sind die Bewerberzahlen deutlich gestiegen. Doch die meisten wollen in Dresden und Leipzig arbeiten. Im ländlichen Raum fehlen nach wie vor viele Lehrkräfte. MDR-AKTUELL-Hörerin Monika Dirk aus Leipzig fragt sich deshalb: "Besteht im Beamtentum eine Weisungsgebundenheit und können Lehrer abgeordnet werden an Stellen, wo sie fehlen?"

von Regine Förster, MDR AKTUELL