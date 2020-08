Die Bundesregierung will nach der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook die Absicherung für Pauschalreisen verbessern. Veranstalter sollen in einen Fonds einzahlen, damit in Zukunft auch größere Schadenssummen abgedeckt sind. Im Fall von Thomas Cook reichte de Versicherungssumme in Höhe von 110 Millionen Euro nur für einen Bruchteil der Urlauber-Forderungen. Die Bundesregierung übernimmt den Rest.