In Brandenburg gibt es einen Verdachtsfall auf die Afrikanische Schweinepest (ASF). Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitteilte, wurde ein verdächtiger Wildschwein-Kadaver im Spree-Neiße-Kreis wenige Kilometer von der polnischen Grenze gefunden. Eine Probe des toten Tieres werde jetzt im Friedrich-Loeffler-Institut virologisch untersucht. Ministerin Julia Klöckner will am Donnerstag über das Ergebnis informieren.