Höchste Auszeichnung Nobelpreise werden überreicht

Hauptinhalt

Die diesjährigen Nobelpreisträger bekommen am Dienstag ihre Auszeichnungen. Zunächst erhält Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed in Oslo den Friedensnobelpreis. In Stockholm werden im Anschluss gleich 14 Preisträger geehrt. Verbunden ist die Auszeichnung mit einem Preisgeld pro Kategorie in Höhe von neun Millionen schwedischen Kronen (etwa 850.000 Euro).