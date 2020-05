Verhüllungskünstler Christo gestorben

Die von Christo verpackte Brücke Pont Neuf in Paris im September 1985. Bildrechte: dpa

Der Künstler Christo ist tot. Das bestätigte sein Büro. Auf Christos Website heißt es, der 84-Jährige sei in New York gestorben. Zu den Umständen wurde nichts mitgeteilt. Am 13. Juni wäre der Künstler 85 Jahre alt geworden. Christo wurde durch seine großen Projekte weltweit bekannt. In Berlin verhüllten er und seine Ehefrau Jeanne-Claude im Jahr 1995 den Reichstag in Berlin.



Christo Vladimiroff Javacheff wurde 1935 in Bulgarien geboren. Er selbst hatte seine Arbeiten einmal als "total irrational und sinnlos" bezeichnet. Doch die Schönheit seiner in abstrakte Objekte verwandelten Gebäude und Landschaften faszinierte Millionen.